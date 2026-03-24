Incumple mayoría de empresas regias prevención de accidentes

La Secretaría del Trabajo estatal revelan que el 70% de las compañías inspeccionadas en 2025 presentaron ambientes inseguros o peligros inminentes.

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Un montacargas operado indebidamente por un compañero en la empresa Scanpaint le amputó la pierna izquierda a Abundio García y lo dejó sin la posibilidad de ser el sustento de su familia.

Su caso refleja un fenómeno que padecen los trabajadores de Nuevo León, y que se suma a la elevada tasa de fallecimientos laborales: la industria no cumple con las medidas de seguridad para prevenir accidentes.

La omisión que le cambió la vida a Abundio fue un montacargas que no era manejado en reversa con el sonido de alerta activado, como lo indica la normativa.

“El conductor iba de frente y llevaba una canasta que le obstruía la visibilidad”, recordó la víctima, “yo tampoco lo vi, él dijo que sólo me alcanzó a ver cuando ya me había agarrado el pie y ahí quedé”.

Empresas con fallas en seguridad laboral

Datos de la Secretaría del Trabajo estatal, entregados vía transparencia, revelan que el 70% de las compañías inspeccionadas en 2025 presentaron ambientes inseguros, peligros inminentes o faltas en las condiciones generales.

En total se revisaron 1,541 empresas, de las cuales a 1,053 se les requirió mejorar sus protocolos por incurrir en anomalías.

Autoridades reconocen incumplimientos

Esta falta de cumplimiento por parte de las compañías en la entidad es reconocida por la autoridad, que asegura implementar medidas para corregirla.

“Todas las empresas cuentan con detalles, tanto del IMSS, plan de contingencia, extintores, salidas de emergencia, o señalizaciones. “Ellos tienen 15 días para darles solución, pero cuando hay un peligro fuerte les damos más tardar 10 días y, mientras, se suspenden las actividades”, dijo en entrevista Blas Humberto Escamilla, director de Inspección.

Señalan actos inseguros como principal causa

De acuerdo con la Secretaría, la mayor causa de percances son los actos inseguros que cometen los trabajadores.

“El descuido y la confianza de estar siempre realizando lo mismo son la mayor incidencia”, asegura Escamilla, “los accidentes no te avisan, pasan en segundos, y un descuido del trabajador trae una lesión, una pérdida de alguna extremidad, o simplemente la muerte”.

Falta de análisis en reportes de accidentes

Los datos federales muestran que, al levantar un reporte de incidente, la mayoría de las veces no se contempla un análisis profundo de las condiciones de seguridad en el espacio de trabajo.

En más de la mitad de los 3,640 percances registrados en 2025, el 53% omitió especificar si existió algún factor en las instalaciones que haya influido o detonado el accidente.

Esta estadística no significa la ausencia de incumplimientos en las normas, pues para ese supuesto existe la clasificación de “sin riesgo físico”, y en ella solo se incluyeron 161 casos.

Alerta internacional sobre incumplimiento

La Organización Internacional del Trabajo, una agencia especializada de la ONU, advirtió en su informe técnico de inspecciones para la región, publicado en 2026, que México padece una cultura de incumplimiento normativo así como la recurrente práctica de estrategias para aparentar el seguimiento de los protocolos de seguridad.

Una vida marcada por el accidente

A casi un año de su accidente, y en medio de dificultades económicas, así como una disputa legal porque Scanpaint se desentendió de toda responsabilidad, Abundio trata de que su ahora adquirida discapacidad no lo defina.