Incrementa flujo de pasajeros en Central de Autobuses

Entre los principales destinos de los viajeros se encuentran los estados de Coahuila, Guerrero y Jalisco, donde buscarán celebrar las fiestas decembrinas

La Central de Autobuses de Monterrey continúa con la movilizaciónde viajeros en esta época decembrina, con oleadas de salidas y llegadas que reflejan la tradición de reunirse con familiares y seres queridos.

De acuerdo con trabajadores de la Central, dependiendo del destino, es más de 50 corridas diarias las que se reciben en estas fechas.

Pasajeros de todas las edades transitan por andenes, salidas y salas de espera de la terminal, muchos con maletas, regalos y mal humor por las filas, pero también con entusiasmo por reencontrarse con la familia.

Principales destinos de pasajeros

Múltiples viajeros mencionaron que viajarán hacia Guerrero con grupos de trabajo, otros se dirigían a Torreón a visitar a la familia y algunos más partían rumbo a Puerto Vallarta para pasar vacaciones y Año Nuevo.

Además del movimiento de salidas, también se observan llegadas de personas que retornan a Monterrey o que visitan la ciudad durante el receso escolar y vacacional.

El flujo constante de llegadas y salidas en la terminal refleja la importancia de la temporada para la conectividad entre estados y subraya cómo el transporte terrestre sigue siendo un medio esencial para mantener vivas las tradiciones familiares durante diciembre y enero.