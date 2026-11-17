El personal tendrá la responsabilidad de apoyar en la organización del tránsito vehicular y peatonal en zonas de alta afluencia

Con el objetivo de fortalecer la seguridad de los peatones y prevenir accidentes, el Gobierno de Santa Catarina incorporó a 50 nuevos auxiliares viales que se sumarán a las labores de la Secretaría de Sustentabilidad Urbana y Movilidad.

El personal tendrá la responsabilidad de apoyar en la organización del tránsito vehicular y peatonal en zonas de alta afluencia, principalmente en los alrededores de planteles educativos, iglesias, parques públicos y otros puntos estratégicos del municipio.

El alcalde Jesús Nava Rivera señaló que la presencia de estos elementos permitirá brindar mayor seguridad a estudiantes, padres de familia, adultos mayores y ciudadanía en general al momento de cruzar las calles.

Asimismo, explicó que los auxiliares viales contribuirán a agilizar la circulación y orientar a los automovilistas, especialmente en los cruceros y vialidades con mayor flujo vehicular.

Destacó que esta incorporación forma parte de las acciones encaminadas a mejorar la movilidad urbana, fortalecer la cultura vial y generar condiciones más seguras para peatones y conductores.