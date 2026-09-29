Incorpora PAZ a Hernán Sada como embajador en Nuevo León

De acuerdo con un comunicado del partido, la integración de “El Grillo Sada” nace “del corazón del pueblo” y con el “compromiso de promover la paz” en el estado

El partido político nacional PAZ sumó a sus filas al empresario e influencer Hernán Gerardo Sada Garza, conocido como “El Grillo Sada”, quien asumió la responsabilidad de desempeñarse como “Embajador de la Paz” en Nuevo León.

A través de un comunicado emitido por la organización política, se detalló que esta integración surge del “corazón del pueblo” y responde al objetivo de promover la paz, la cohesión social y el fortalecimiento de la estructura territorial del partido en Nuevo León.

Asume Hernán Sada compromiso como Embajador de la Paz

“Compañeras y compañeros de lucha del partido PAZ, por este medio hago de su conocimiento que he decidido participar como Embajador de la Paz en el estado de Nuevo León por el Partido Político Nacional PAZ. Esta intención nace del corazón del pueblo, con el compromiso de promover la paz en Nuevo León y fortalecer al partido desde sus bases, con unidad, organización, trabajo territorial, lealtad y amor a México”, dio a conocer Sada Garza a través del documento.

Por su parte, la dirigencia del partido subrayó que la incorporación del nuevo perfil busca consolidar la presencia de la fuerza política en los municipios neoleoneses mediante el trabajo cercano con la ciudadanía.

Acude Sada a evento de Morena en Ciudad de México

Cabe señalar que este mismo lunes, Hernán Sada estuvo presente en la Ciudad de México durante un evento del partido Morena en el que se congregaron los aspirantes y donde se oficializó el nombramiento de Clara Luz Flores como Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional para Nuevo León.