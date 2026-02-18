Inclusión NL realiza primer congreso de corte y confección

La Secretaría de Igualdad e Inclusión realizó el primer congreso para fortalecer el autoempleo y la capacitación de mujeres y personas cuidadoras en Nuevo León

Con el objetivo de fortalecer el emprendimiento y contribuir al crecimiento económico de Nuevo León, la Secretaría de Igualdad e Inclusión, encabezada por Martha Herrera, realizó el Primer Congreso de Corte y Confección en Centros Comunitarios.

Impulsan capacitación para el autoempleo

La titular de la dependencia saludó a las participantes durante el evento efectuado en el Macrocentro Comunitario San Bernabé, donde destacó la importancia de continuar ampliando las oportunidades de aprendizaje y formación.

“Bienvenidas todas y todos, esta es su casa, que padre que tengamos esta oportunidad y gracias a quienes nos lo facilitan y a nuestros aliados que nos ayudan para que todos los días aprendamos algo nuevo, siempre vale la pena aprender.

“Qué bueno que están aquí mis mujeres valientes, mis mujeres poderosas, mis jefas de familia, mis cuidadoras, mis emprendedoras, la verdad es que esto es para ustedes y vamos a seguir innovando en los Centros Comunitarios para siempre tener los mejores cursos y los mejores talleristas”

La funcionaria subrayó que este tipo de encuentros forman parte de la estrategia estatal para fortalecer las capacidades productivas de la población, especialmente de mujeres y personas cuidadoras.

Especialistas comparten conocimientos de la industria textil

Durante el congreso se impartieron cinco conferencias enfocadas en la industria textil y confección de prendas. Entre los temas abordados estuvieron:

Otros negocios de la moda, por Lisbeth Rodríguez, de Maniquíes Monterrey; Medidas de busto para talle, por la maestra Anita Quezada, de Centros Comunitarios; Negocio y creatividad: tocados y accesorios, por Berenice Ochoa, de Something Blue; Mantenimiento básico y fallas comunes de máquina casera, por el técnico Juan Manuel Roque, de Taller Roque; y Herramientas digitales en la moda, por Emmanuel Hernández, jefe de Oficios.

El oficio de corte y confección se mantiene como uno de los más solicitados por personas cuidadoras, debido a que permite generar ingresos desde el hogar sin descuidar sus responsabilidades de cuidado.

Congreso complementa formación en Centros Comunitarios

La Secretaría de Igualdad e Inclusión informó que esta es la primera ocasión en que se realiza un Congreso de Corte y Confección como complemento a la capacitación que reciben las y los usuarios del Taller de Corte y Confección en los Centros Comunitarios.

Con esta iniciativa, la dependencia estatal busca seguir ampliando las herramientas de formación para que más personas puedan desarrollar proyectos productivos y fortalecer su autonomía económica.