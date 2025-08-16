Incinera FGR más de media tonelada de narcóticos

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal

La fiscalía general de la República a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional incineró 647 kilos 214 gramos 500 miligramos de narcótico relacionado con 37 carpetas de investigación en la entidad.

La droga destruida fue de:

• 389 kilos 218 gramos 800 miligramos de marihuana

• 185 kilos 265 gramos 100 miligramos de clorhidrato de metanfetamina

• 70 kilos 467 gramos 800 miligramos de metanfetamina

• Un kilo nueve gramos de psilocibina

• 342 gramos 700 miligramos de clorhidrato de cocaína

• Tres mil 483 unidades de pastillas psicotrópicas

• Entre otros narcóticos.

Además, se resaltó que se iniciaron dos mil 339 carpetas de investigación, 629 con detenidos y mil 710 sin detenidos, logrando 452 vinculaciones a proceso, se concluyeron 193 por procedimiento abreviado equivalentes a sentencias condenatorias.

