Incendio se propaga a chatarrera en Santa Catarina

Las llamas comenzaron en una tarimera colindante y posteriormente alcanzaron las instalaciones de la empresa Acero Ciro.

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Un incendio que se originó presuntamente en una tarimera se propagó posteriormente a una empresa dedicada al reciclaje de acero, durante la madrugada de este lunes en Santa Catarina.

El siniestro fue reportado alrededor de la 1:09 de la mañana en el cruce de Maravillas y General Francisco Morazán, en la colonia Zimix.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, las llamas comenzaron en una tarimera colindante y posteriormente alcanzaron las instalaciones de la empresa Acero Ciro, con una superficie aproximada de mil 600 metros cuadrados.

En el inmueble se encontraban dos trabajadores y un velador, quien logró salir por sus propios medios. No se reportaron personas lesionadas.

A la llegada de los cuerpos de auxilio, elementos de Protección Civil municipal y Bomberos de Nuevo León ya trabajaban en el enfriamiento de la zona.

Tras varias horas de labores, el incendio fue controlado y Bomberos de Nuevo León permaneció en el sitio realizando trabajos de enfriamiento.

El caso fue turnado al área de Inspecciones de Protección Civil de Nuevo León para determinar las condiciones del inmueble y las causas del incendio.