Incendio revela guarida de ladrones en Monterrey

Una columna de humo que se alcanzaba a ver desde varias cuadras y además a la redonda, movilizó al personal contra incendio.

Un incendio puso al descubierto una guarida de sujetos dedicados al robo de cable en el centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en un pasillo aledaño a un terreno baldío en el cruce de las calles Villagrán e Isaac Garza.

Una columna de humo que se alcanzaba a ver desde varias cuadras y además a la redonda, movilizó al personal contra incendio, Protección Civil y a la policía de Monterrey.

Las maniobras contra incendio se prolongaron por varios minutos hasta que las llamas fueron sofocadas.

Tras lo anterior, dos sujetos que se encontraban en la parte posterior del lugar intentaron pasar desapercibidos y trataron de retirarse.

Sin embargo fueron retenidos por efectivos de la policía y llevados a una de las patrullas del grupo de Proximidad.

Al revisar el lugar donde ocurrió el incendio, trascendió que este era utilizado como una guarida por sujetos en condición de calle para llevar cable presuntamente robado y obtener el cobre.

Asimismo, localizaron un boquete en la pared trasera de una casa abandonada y fue intervenida por las autoridades municipales.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.