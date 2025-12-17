Incendio reduce tejaban a cenizas en Monterrey; no hay lesionados

Trascendió que el tejaban es habitado por un hombre, pero no se encontraba al momento en que inició el fuego. Fueron vecinos quienes alertaron a los bomberos

Reducido a cenizas quedó un tejaban ubicado en la colonia Topochico, en el municipio de Monterrey, luego de registrarse un incendio que movilizó a cuerpos de auxilio durante aún la madrugada de este martes.

El siniestro ocurrió en una privada de la calle Galeana, a pocos metros de la calle Hidalgo, donde las unidades de Bomberos Nuevo León enfrentaron dificultades para ingresar debido al acceso reducido. Ante esta situación, los elementos tuvieron que ingresar por una vivienda aledaña para el paso de las mangueras y lograr controlar el fuego.

De acuerdo con vecinos de la zona, fueron ellos quienes reaccionaron de manera inmediata al percatarse de las llamas, sin embargo, debido a la intensidad del fuego, no fue posible sofocarlo, por lo que realizaron el llamado a los números de emergencia.

Hasta el momento, la causa del incendio no ha sido determinada. No obstante, se informó que al interior del tejaban había una gran acumulación de materiales como cartón, madera y plástico, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas y generó una visible columna de humo.

Además, este se trataría del segundo incendio que se registra en el mismo predio en lo que va del año. Al momento del siniestro, el hombre, que habita en el lugar y quien no fue identificado de manera oficial, no se encontraba en el sitio.

Trascendió que entre los objetos acumulados había cableado, presuntamente utilizado para la obtención de cobre, y que los métodos empleados para pelar los cables pudieron haber originado el incendio, aunque esta versión no ha sido confirmada de manera oficial.

Al lugar también acudió personal de Protección Civil de Monterrey, quienes realizaron una valoración de la zona pues las llamas alcanzaron una propiedad vecina y causaron daños en una de sus paredes.

El siniestro no causó personas lesionadas.