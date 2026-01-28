Incendio reduce camioneta a cenizas en Av. Gonzalitos, Monterrey

Hasta el momento se desconocen las causas que habrían ocasionado este incendio; sin embargo, se presume que habría comenzado en la parte de la cabina.

Una camioneta se incendió en plena circulación paralizando la avenida Gonzalitos a la altura de la colonia Mitras Norte, en Monterrey.

El conductor refirió que la unidad comenzó a fallar, imposibilitando el avance fluido.

Trascendió que antes de que detuviera la marcha, una patrulla municipal trató de darle alcance para informarle que salía humo de la parte trasera del vehículo.

Ante el problema técnico, el chofer se orilló en el cruce con la calle Tuxpan.

Ya abajo observó que salían chispas de las inmediaciones de la caja y posteriormente una llamarada.

En poco segundos la camioneta, una RAM 700 roja, quedó envuelta en fuego.

Preliminarmente se investiga el incidente como consecuencia de una fuga de gasolina.

Al sitio arribaron elementos de Bomberos de Nuevo León para combatir el incendio, mientras que Protección Civil y Tránsito municipal delimitaron el área.

Las maniobras provocaron una kilométrica fila en el sentido de la circulación rumbo al sur.