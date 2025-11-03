Incendio reduce a cenizas vivienda en Guadalupe

Cuerpos de emergencia observaron como algunos muebles, prendas de ropa y diversos artículos, quedaron reducidos en cenizas debido a la intensidad del siniestro

Un incendio consumió totalmente un tejaban reduciendo a cenizas el patrimonio de una vecina de la colonia Los Cristales, en Guadalupe. Personal de Protección Civil informó que se llevaron a cabo diversas labores para controlar el fuego. Presumiblemente un cortocircuito inició el siniestro, pues la instalación eléctrica era inadecuada.

Los hechos se regustraron alrededor de las 11:50 horas, cuando el área delimitada con una malla metálica y diversos fragmentos de madera ubicada en la esquina de la calle Cadmio y Zinc, comenzó a suscitar el fuego desde su interior, lo que generó alerta entre los vecinos. En cuestión de minutos las llamas se expandieron por las tablas de madera que conformaban la vivienda.

Ante esto, Bomberos de Guadalupe acudieron al sitio para sofocar el incendio. Se requirieron al menos dos unidades de la organización para apagar las llamas que superaban los tres metros de altura.

Tras controlar el siniestro, cuerpos de emergencia observaron como algunos muebles, prendas de ropa, electrodomésticos y documentos, quedaron reducidos a cenizas.

La propietaria, identificada como Beatriz Ortiz, se encontraba en el mercado cuando ocurrió el cortocircuito.

“Yo me había salido, me avisó una vecina de en frente, me dijo que se estaba quemando mi casa. Ya ni quería venir por miedo, cuando llegué era pura lumbre, ya me quedé en la calle”, compartió la afectada.

A pesar de que este terreno se encuentra cercano a por lo menos dos viviendas y varios vehículos, ninguna de ellos se reportó con daños, hasta el momento.

Al lugar también acudió elementos de Protección Civil Municipal, para realizar las labores correspondientes. Para la 1:00 de la tarde los cuerpos de rescate habían culminado sus labores y reportaron saldo blanco.

Con información de David Cázares