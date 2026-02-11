Incendio provocado alcanza un árbol en centro de Monterrey

Elementos de Protección Civil se percataron que un incendio sobre la baqueta había alcanzado el tronco de un árbol y amenazaba con extenderse.

Un hombre en condiciones de calle provocó un incendio que alcanzó un árbol en el centro de la ciudad.

Los hechos que movilizaron a elementos de Protección Civil ocurrieron a las 05:50 horas del martes.

Las unidades contra incendio y rescate llegaron hasta el cruce de la avenida Pino Suárez y Reforma.

Asimismo, el fuego que presuntamente fue provocado por un hombre en condiciones de calle estaba cerca de una toma de gas.

Un carril de circulación de la avenida Pino Suárez fue cerrado a la vialidad debido a la presencia de las unidades de auxilio.

La zona fue acordonada por elementos de rescate y no se reportaron personas lesionadas.