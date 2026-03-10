Incendio presuntamente provocado consume vivienda en Escobedo

Una vivienda fue consumida por las llamas en un incidente que, según las primeras indagaciones, pudo haber sido provocado.

Una intensa movilización de los cuerpos de auxilio se registró durante las primeras horas de este lunes en la colonia Belisario Domínguez, luego de que una vivienda fuera consumida por las llamas en un incidente que, según las primeras indagaciones, pudo haber sido provocado.

El siniestro se reportó cerca de las 6 am en el domicilio marcado con el número 207 de la calle Independencia. Vecinos de la zona fueron quienes dieron aviso tras ser despertados por el intenso olor a humo y las llamas que se propagaban rápidamente.

Al llegar al sitio, elementos de Protección Civil del Estado confirmaron que el fuego se concentraba en una propiedad en obra gris. Las llamas se extendieron en un área de aproximadamente 7x7 metros, alimentadas principalmente por una importante acumulación de basura y desechos en el interior del inmueble.

Personal de Bomberos Nuevo León acudió también al llamdo. Los rescatistas lograron sofocar el incendio. No hubo personas lesionadas ni vecinos con síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

Una vez controlada la situación y eliminados los riesgos adicionales, las autoridades iniciaron las labores correspondientes para determinar las causas exactas del fuego aunque se presume pudo haber sido provocado.