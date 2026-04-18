Incendio presuntamente intencional consume vivienda en Guadalupe

Vecinos señalaron que se trataría del segundo incendio en la misma propiedad y que presuntamente habría sido provocado de manera intencional por el propietario.

Un incendio consumió parte de una vivienda durante la madrugada de este viernes 17 de abril, en la colonia Eduardo Caballero, en el cruce de las calles Alfonso Sánchez y Fidel Velázquez 212, en el municipio de Guadalupe.

El reporte fue atendido alrededor de las 00:40 horas, movilizando a cuerpos de auxilio hasta el domicilio, donde ya trabajaban elementos de Bomberos de Guadalupe y Protección Civil municipal para controlar el siniestro.

De acuerdo con el informe, el fuego se concentró en la segunda planta del inmueble, donde dos habitaciones de aproximadamente cuatro por cinco metros cada una resultaron afectadas. En el lugar se consumieron plásticos, madera y colchones.

Vecinos señalaron a las autoridades que se trataría del segundo incendio registrado en la misma propiedad y que presuntamente habría sido provocado de manera intencional por el propietario.

Tras varios minutos de labores, el fuego fue sofocado en su totalidad cerca de la 01:30 horas. No se reportaron personas lesionadas.

Al sitio acudieron unidades de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Guadalupe y Bomberos de Guadalupe.