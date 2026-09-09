Incendio moviliza a rescatistas en la Sierra de la Silla

Por: Humberto Salazar 08 Septiembre 2026, 15:47 Compartir

Las autoridades mantienen las labores de combate en la zona para determinar la magnitud de la afectación y controlar el siniestro

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Un incendio forestal fue reportado en la Sierra de la Silla, en el municipio de Santiago, Nuevo León, lo que movilizó a elementos de distintos cuerpos de emergencia para realizar labores de combate. Tras recibir el reporte, personal de Protección Civil de Santiago realizó un sobrevuelo en su aeronave y confirmó la presencia del incendio en la zona serrana. Brigada Fénix inicia labores contra el incendio Ante la situación, elementos de la Brigada Fénix de Protección Civil Nuevo León se movilizaron a bordo del helicóptero Ares para iniciar las labores de ataque y control del fuego. En el operativo participan distintos efectivos de las corporaciones de seguridad, quienes trabajan en coordinación con protección civil estatal para atender el incendio y evitar que las llamas continúen avanzando. Autoridades buscan controlar el avance del fuego Las autoridades mantienen las labores de combate en la zona para determinar la magnitud de la afectación y controlar el siniestro.