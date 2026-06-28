Incendio moviliza a Protección Civil en Santa Catarina

Un incendio se registró la noche de este viernes al interior de una fábrica ubicada en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, lo que movilizó a elementos de Protección Civil del estado.
De acuerdo con el reporte inicial de la corporación, el incidente fue notificado a las 21:37 horas en un inmueble localizado sobre el cruce de Avenida Industrias del Poniente y Avenida Revolución Industrial, en la colonia Landus.
Tras recibir el aviso, una unidad de Protección Civil de Nuevo León se trasladó al sitio para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas del incendio ni sobre posibles personas lesionadas o daños materiales.
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