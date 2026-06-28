Incendio moviliza a Protección Civil en Santa Catarina

Por: Ángeles Núñez 27 Junio 2026, 07:22 Compartir

Protección Civil de Nuevo León atendió un incendio al interior de una fábrica en Santa Catarina; autoridades mantienen el reporte en desarrollo.

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Un incendio se registró la noche de este viernes al interior de una fábrica ubicada en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, lo que movilizó a elementos de Protección Civil del estado. De acuerdo con el reporte inicial de la corporación, el incidente fue notificado a las 21:37 horas en un inmueble localizado sobre el cruce de Avenida Industrias del Poniente y Avenida Revolución Industrial, en la colonia Landus. Tras recibir el aviso, una unidad de Protección Civil de Nuevo León se trasladó al sitio para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas del incendio ni sobre posibles personas lesionadas o daños materiales. Información en desarrollo...