Incendio moviliza a cuerpos de auxilio en el río Santa Catarina

Las autoridades no reportaron personas lesionadas ni daños a infraestructura, por lo que, una vez controlada la emergencia, la circulación en el sector continuó

Una intensa movilización de elementos de Bomberos de Nuevo León, así como de Protección Civil de Monterrey y Protección Civil de Nuevo León, tras el reporte de un incendio en el lecho del río Santa Catarina, a un costado de la avenida Morones Prieto, a la altura del cruce de Félix U. Gómez y Garza Sada.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron varios transeúntes y automovilistas quienes alertaron a las autoridades al observar una densa columna de humo y las llamas consumiendo maleza y desechos en el cauce del río.

Ante el riesgo de que el fuego se propagara, los cuerpos de emergencia se movilizaron de inmediato hasta el sitio.

Brigadistas controlan el incendio

A su llegada, los brigadistas realizaron maniobras para controlar y sofocar el incendio, trabajando de manera coordinada para evitar que las llamas alcanzaran una mayor superficie o representaran un peligro para quienes transitaban por la zona, así como para los automovilistas que circulaban sobre Morones Prieto.

No se reportaron personas lesionadas

Tras varios minutos de labores, el incendio fue completamente extinguido y se eliminó cualquier situación de riesgo en el área.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas ni daños a infraestructura, por lo que, una vez controlada la emergencia, la circulación en el sector continuó con normalidad.