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Incendio moviliza a cuerpos de auxilio en el río Santa Catarina

Por: Jared Villarreal

31 Julio 2026, 20:06

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Las autoridades no reportaron personas lesionadas ni daños a infraestructura, por lo que, una vez controlada la emergencia, la circulación en el sector continuó

Incendio moviliza a cuerpos de auxilio en el río Santa Catarina
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Una intensa movilización de elementos de Bomberos de Nuevo León, así como de Protección Civil de Monterrey y Protección Civil de Nuevo León, tras el reporte de un incendio en el lecho del río Santa Catarina, a un costado de la avenida Morones Prieto, a la altura del cruce de Félix U. Gómez y Garza Sada.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron varios transeúntes y automovilistas quienes alertaron a las autoridades al observar una densa columna de humo y las llamas consumiendo maleza y desechos en el cauce del río.

Ante el riesgo de que el fuego se propagara, los cuerpos de emergencia se movilizaron de inmediato hasta el sitio.

Brigadistas controlan el incendio

A su llegada, los brigadistas realizaron maniobras para controlar y sofocar el incendio, trabajando de manera coordinada para evitar que las llamas alcanzaran una mayor superficie o representaran un peligro para quienes transitaban por la zona, así como para los automovilistas que circulaban sobre Morones Prieto.

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No se reportaron personas lesionadas

Tras varios minutos de labores, el incendio fue completamente extinguido y se eliminó cualquier situación de riesgo en el área.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas ni daños a infraestructura, por lo que, una vez controlada la emergencia, la circulación en el sector continuó con normalidad.

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