Incendio moviliza a bomberos en la colonia Santa Martha

Después de más de 30 minutos de labores continuas, el incendio fue sofocado sin que se registraran personas lesionadas, aunque sí se reportaron daños

Un incendio registrado en un terreno baldío generó la movilización de cuerpos de rescate luego de que las llamas se propagaran con rapidez hacia zonas cercanas a la colonia Santa Martha, durante la madrugada de este viernes.

El siniestro fue reportado alrededor de las 00:30 horas, en un predio ubicado sobre la avenida Las Torres y el Camino Real, donde vecinos alertaron sobre el riesgo de que el fuego alcanzara construcciones y vegetación aledaña.

Elementos de la Asociación Mexicana de Rescate y Bomberos de Nuevo León acudieron al sitio y desplegaron maniobras para contener el avance de las llamas, que se extendían favorecidas por la maleza seca y el viento.

Después de más de 30 minutos de labores continuas, el incendio fue sofocado sin que se registraran personas lesionadas, aunque sí se reportaron daños en una amplia franja de terreno. Las autoridades investigan las causas que originaron el fuego.