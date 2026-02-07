Incendio moviliza a bomberos en la colonia 16 de Septiembre

En el lugar trascendió que la propietaria del domicilio, se dedica a recolectar ropa y diversos artículos que guarda en el interior de la casa.

El incendio en una casa movilizó a elementos de la estación de bomberos y Protección Civil.

Los hechos fueron reportados alrededor de las nueve de la mañana en un domicilio de la calle 8 de Mayo en la colonia 16 de Septiembre.

La columna de humo que salía del domicilio alertó a los vecinos de esa calle.

Una máquina de bomberos arribó al sitio, así como elementos de Protección Civil.

Al ingresar a la casa se percataron que la lumbre consumía basura y ropa que estaba en bolsas de plástico.

Las maniobras para sofocar el fuego se prolongaron por algunos minutos y fue controlado.

Durante los hechos, no se reportó personas lesionadas o con síntomas de intoxicación .

Asimismo, no hubo necesidad de evacuar a los residentes de las casa aledañas.

En el lugar trascendió que la propietaria del domicilio, se dedica a recolectar ropa y diversos artículos que guarda en el interior de la casa.

Hasta el momento se desconoce la causa que originó el fuego.