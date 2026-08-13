Incendio moviliza a Bomberos de Nuevo León en Santa Catarina

Un incendio registrado sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la glorieta de Santa Catarina, generó la movilización de diversas unidades de Bomberos

Un incendio registrado sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la glorieta de Santa Catarina, generó la movilización de diversas unidades de Bomberos de Nuevo León.

El siniestro ocurrió en el tramo ubicado entre las calles Pino Suárez y Cuauhtémoc, donde los cuerpos de emergencia realizaron las labores para controlar y extinguir las llamas.

Los automovilistas que circulaban en la zona fueron los que reportaron esta situación, debido a la gran llamarada de humo que se generó en el sitio.

Fueron alrededor de tres camiones de Bomberos los que se desplazaron rápidamente al lugar para evitar que el fuego se propagara más allá del perimetró de donde inició.

Tras sofocar el incendio, los elementos realizaron una inspección en el perímetro para descartar posibles puntos de calor y evitar que el fuego pudiera reavivarse.

En el lugar no se reportaron personas lesionadas y, una vez eliminados los riesgos, las autoridades descartaron que existiera peligro para quienes transitaban por la zona.