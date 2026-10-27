Incendio en vivienda usada por personas en situación de calle

Humo alertó a vecinos por un incendio en un inmueble con ropa y basura acumulada, en el cruce de Serafín Peña y Jerónimo Treviño.

Una capa de humo que salía de una vivienda alertó a los vecinos del centro de Monterrey, quienes reportaron un incendio alrededor de las 6:00 de la mañana de este lunes, en el cruce de las calles Serafín Peña y Jerónimo Treviño.

El fuego se registró al interior de un inmueble donde personas en situación de calle utilizan el espacio como lugar de resguardo, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, en la propiedad había ropa y basura acumulada, materiales que fueron consumidos por las llamas y que habrían contribuido a la propagación del incendio.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos de Nuevo León y Policía de Monterrey. A su llegada, el fuego ya había sido sofocado, por lo que los rescatistas comenzaron con las labores de inspección para descartar riesgos.

Debido a la altura de los techos de la vivienda, los bomberos realizaron una revisión con apoyo de escaleras para verificar que no quedaran puntos calientes y evitar que las llamas pudieran reavivarse. Hasta el momento, no se ha confirmado que alguna persona resultara lesionada.