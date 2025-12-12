Incendio en vivienda moviliza a cuerpos de auxilio en Guadalupe

Tras sofocar el incendio, elementos de Protección Civil de Nuevo León emitieron recomendaciones al propietario para prevenir incidentes similares

Un incendio registrado en el patio de una vivienda provocó la movilización de autoridades de auxilio durante la noche de este miércoles en la colonia Portales de la Silla, en el municipio de Guadalupe.

El siniestro fue reportado alrededor de las 21:50 horas en una casa ubicada sobre la calle Oviedo número 527, donde inicialmente se alertó que cuatro personas se encontraban en el interior del domicilio.

Según información preliminar, las llamas se originaron en el área de la lavandería ubicada en la parte posterior de la vivienda.

De acuerdo con el propietario, identificado como Juan de Dios Ovalle Vázquez, el fuego consumió prendas de vestir, así como una lavadora y una secadora que se encontraban en ese punto.

Las afectaciones se concentraron únicamente en el patio, por lo que no se registraron personas lesionadas ni daños estructurales que pusieran en riesgo la integridad de los habitantes.

Tras sofocar el incendio, elementos de Protección Civil de Nuevo León emitieron recomendaciones al propietario para prevenir incidentes similares. En el lugar también se presentaron unidades de la Policía Municipal como parte del protocolo de verificación.