Incendio en vivienda intoxica a sus tres residentes en Juárez

Al revisar a los afectados, se percataron de que contaban con síntomas de intoxicación, por lo que se les brindó la atención médica

A causa del humo provocado por un incendio dentro de una vivienda de la colonia Monte Cristal, tres habitantes fueron atendidas durante la madrugada de este domingo, en el municipio de Juárez.

Los hechos se dieron alrededor de las 5:00 horas, cuando el siniestro arrasó con la vivienda ubicada en la calle Montevideo, donde sus residentes resultaron afectados.

Tras recibir el reporte de este siniestro, elementos de Protección Civil Nuevo León, junto con Protección Civil de Juárez y Policía Municipal, acudieron hasta el sitio para llevar a cabo las acciones correspondientes.

Al revisar a los afectados, se percataron de que contaban con síntomas de intoxicación, por lo que se les brindó la atención médica correspondiente en el lugar, sin necesidad de traslado.

Entre los principales daños materiales se encuentran electrodomésticos, ropa, sillones y algunos muebles de madera, por lo que elementos municipales efectúan las labores de limpieza.