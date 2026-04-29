Incendio en vivienda en Los Cristales; desalojan a nueve

Al arribo de las unidades de emergencia, nueve personas fueron evacuadas de la vivienda como medida preventiva, sin que se reportaran personas lesionadas.

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Un incendio en una casa habitación provocó la movilización de cuerpos de auxilio la mañana de este martes en la colonia Los Cristales, al sur de Monterrey.

El reporte inicial fue emitido por Protección Civil de Nuevo León a las 06:36 horas, indicando el siniestro en el cruce de Los Pinos y Remates.

Al arribo de las unidades de emergencia, nueve personas fueron evacuadas de la vivienda como medida preventiva, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros informes, en el inmueble habita una familia, mientras que en la parte trasera se rentan varios cuartos.

El área afectada por el fuego fue uno de esos espacios, ocupado por una mujer identificada como Yessica, de 35 años, quien no se encontraba en el lugar al momento del incendio.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León trabajaron en coordinación con Bomberos para controlar y sofocar las llamas, mientras se investigan las causas que originaron el siniestro.