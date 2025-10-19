Incendio en vivienda deja un hombre lesionado en San Nicolás

Las primeras investigaciones señalan que el fuego se originó por un flamazo de un tanque de gas del domicilio, donde el propietario se encontraba etílico

Un hombre resultó con quemaduras de primer y segundo grado tras registrarse un incendio en una vivienda de la colonia Armen Romano, en el municipio de San Nicolás.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el siniestro ocurrió alrededor de las 18:19 horas del sábado y fue controlado minutos antes de las 19:00 horas.

Las primeras investigaciones señalan que el fuego se originó por un flamazo de un tanque de gas dentro del domicilio, donde el propietario se encontraba en estado etílico al momento del incidente.

El lesionado fue identificado como Rodolfo Saucedo, de 52 años, quien presentó quemaduras en los antebrazos y en la parte baja de la espalda.

En el interior de la vivienda se consumieron un colchón y ropa diversa.

Al sitio acudieron unidades de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de San Nicolás y Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y brindaron apoyo en la emergencia.