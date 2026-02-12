Incendio en vivienda deja persona sin vida en colonia Estrella

Tras controlar el incendio, los rescatistas ingresaron y encontraron a una persona sin vida del que hasta el momento no se tiene identificación.

Una persona perdió la vida a causa del incendio que se registró en una vivienda en la colonia Estrella en Monterrey.

El incendio se registró en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Dardanelo y José Mariano Salas

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, así como del Cuerpo de Bomberos para sofocar el incendio.

Personal de rescate y Bomberos ingresaron al inmueble debido a que no se observó salir a un hombre que habitaba el domicilio.

Tras controlar el incendio, los rescatistas ingresaron y encontraron a una persona sin vida del que hasta el momento no se tiene identificación.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que las autoridades llevarán a cabo las investigaciones.