Incendio en vivienda deja a dos personas lesionadas en Guadalupe

Un incendio registrado la tarde del sábado en una casa habitación de dos niveles movilizó a cuerpos de auxilio en la colonia Acapulco, en el municipio de Guadalupe, donde dos personas resultaron lesionadas y se reportaron daños materiales de consideración.



De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el siniestro ocurrió en el cruce de las calles Puerto Isabel y Puerto Marqués, iniciando alrededor de las 18:01 horas y terminando cerca de las 18:49 horas.



La propietaria del inmueble informó a las autoridades que cuatro personas lograron evacuar el domicilio a tiempo. Sin embargo, dos de ellas presentaron afectaciones: una con quemaduras de primer grado y otra con malestares derivados de la inhalación de humo. El resto se retiró del lugar por sus propios medios.



Elementos de Bomberos de Guadalupe trabajaron en la contención y liquidación del fuego, el cual provocó daños en ambas plantas de la vivienda, consumiendo electrodomésticos, muebles y prendas de vestir.



Al sitio acudieron unidades de Protección Civil estatal y municipal, así como elementos de Bomberos y Policía de Guadalupe. Una vez concluidas las labores, la situación quedó a cargo de Protección Civil para la evaluación de los daños del domicilio y seguimiento correspondiente.