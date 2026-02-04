Incendio en vivienda de Valle de Lincoln en García

Cinco personas que se encontraban dentro del domicilio fueron desalojadas mientras se realizaban las labores de control, enfriamiento

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un incendio al interior de una vivienda generó la movilización de cuerpos de emergencia durante la noche del lunes en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, luego de que el fuego se registrara en el primer nivel del domicilio.

El siniestro fue reportado alrededor de las 22:05 horas en una casa ubicada sobre la calle Valle de Juárez, donde vecinos alertaron sobre la presencia de humo y llamas al interior del inmueble.

Al sitio acudieron elementos de auxilio, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar la situación y evitar que el fuego se propagara a otras áreas de la vivienda o a domicilios contiguos.

Como medida preventiva, cinco personas que se encontraban dentro del domicilio fueron desalojadas mientras se realizaban las labores de control, enfriamiento y ventilación del inmueble.

Durante la atención del incendio, dos personas fueron valoradas por paramédicos tras presentar síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Se trató de una mujer de 31 años y una menor de 9 años, quienes, tras ser evaluadas en el lugar, decidieron no ser trasladadas a un hospital al no presentar complicaciones mayores.

Las autoridades descartaron riesgos posteriores una vez que el fuego fue sofocado y el área asegurada.

En las labores participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil municipal y Bomberos Nuevo León. Tras concluir el operativo, el inmueble quedó bajo resguardo de la Policía de García.