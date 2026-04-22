Incendio en vivienda de uso mixto deja un lesionado en Monterrey

Las llamas consumieron en su totalidad muebles diversos, ropa, colchones y artículos personales pertenecientes a los ocupantes del cuarto.

Un hombre de aproximadamente 40 años resultó con quemaduras de primer grado, luego de registrarse un incendio en una casa habitación de uso mixto ubicada en la colonia Niño Artillero, en el municipio de Monterrey.

El siniestro fue reportado a través de la línea de emergencias 9-1-1, movilizando a elementos de los cuerpos de emergencia hasta un domicilio localizado sobre la calle Adolfo Huerta.

Al arribo de las unidades de emergencia, se realizó una evaluación de la escena, confirmándose que se trataba de un inmueble de uso mixto.

En la parte frontal del domicilio opera un comercio de alimentos, mientras que en la zona posterior y en la planta alta se encuentran habilitados cuartos de renta.

De acuerdo con el reporte oficial, el incendio se originó en la planta superior del inmueble, afectando directamente una habitación de aproximadamente 4 por 4 metros.

Las llamas consumieron en su totalidad muebles diversos, ropa, colchones y artículos personales pertenecientes a los ocupantes del cuarto.

Gracias a la oportuna intervención de los cuerpos de auxilio, el fuego fue sofocado antes de que se propagara hacia el resto de las habitaciones y al área comercial, evitando así mayores daños materiales.

En el lugar se encontraban siete personas de nacionalidad haitiana, quienes lograron evacuar el inmueble por sus propios medios.

Todas fueron valoradas por personal paramédico, sin que se reportaran lesiones.

Asimismo, se brindó atención médica a un hombre de 40 años, quien presentó quemaduras de primer grado en la región frontal del rostro y en ambos pabellones auriculares.

El lesionado se encontraba consciente, sin antecedentes médicos de relevancia, y decidió permanecer en el sitio para posteriormente acudir por sus propios medios a una consulta médica.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil Monterrey, del estado y bomberos de Nuevo León.

Las autoridades informaron que se realizará la investigación correspondiente para determinar las causas del incendio.