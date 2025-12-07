Incendio en vivienda de Pesquería deja dos personas calcinadas

Autoridades confirmaron que la vivienda era habitada por una pareja, cuyos restos fueron encontrados dentro del inmueble

El incendio de una vivienda de la colonia Villa Regina provocó que dos personas perdieran la vida durante la noche de este viernes, en el municipio de Pesquería.

De acuerdo con vecinos, este siniestro tuvo una duración de más de una hora, debido a que las llamas avanzaron con rapidez por el interior de la vivienda, lo que dio paso a una densa columna que fue visible desde varios puntos del sector.

Elementos de Protección Civil, Policía Municipal, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para intentar sofocar el fuego. Habitantes de las casas aledañas acudieron con cubetas de agua para ayudar a las corporaciones.

Tras controlar el siniestro, autoridades confirmaron que la vivienda de la calle Villa Constanza era habitada por una pareja, la cual fue hallada calcinada al interior del inmueble.