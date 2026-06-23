Incendio en vivienda de Fomerrey 10 moviliza a cuerpos de auxilio

De acuerdo con los primeros reportes, un aparente cortocircuito en una instalación eléctrica habría provocado el incendio

Un incendio registrado durante la mañana de este lunes movilizó a cuerpos de emergencia en la colonia Fomerrey 10, en el municipio de Monterrey, luego de que un domicilio comenzara a incendiarse presuntamente a causa de un cortocircuito.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles Zempoala y Las Selvas, donde vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar humo y fuego saliendo de la parte frontal de la vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes, un aparente cortocircuito en una instalación eléctrica habría provocado el incendio, lo que generó momentos de tensión entre los habitantes del sector.

Al sitio arribaron elementos de Bomberos de Nuevo León, quienes trabajaron rápidamente para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia viviendas contiguas.

También acudieron paramédicos del CRUM para brindar atención preventiva y valorar a los residentes del domicilio; sin embargo, se descartó que alguna persona resultara lesionada o afectada por inhalación de humo.

Tras varios minutos de labores, el incendio fue controlado en su totalidad. Aunque no se reportaron daños estructurales de consideración, la fachada del domicilio quedó visiblemente afectada, con huellas de humo y hollín en la parte frontal.

Debido a que el fuego fue contenido a tiempo, no fue necesario evacuar a otros vecinos del sector.

Las autoridades continuarán con las indagatorias para determinar con precisión las causas que originaron el incendio.