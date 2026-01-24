Incendio en vivienda de colonia Las Puentes en San Nicolás

El humo que salía del domicilio ubicado en las calles de Guerrero y Magueyes en ese sector alertó a los vecinos, mismos que fueron retirados del lugar

Un incendio en un domicilio de la colonia Las Puentes movilizó a elementos de Protección Civil en San Nicolás.

El humo que salía del domicilio ubicado en las calles de Guerrero y Magueyes en ese sector alertó a los vecinos.

Tras el reporte recibido en las instalaciones de Protección Civil y socorristas, unidades de bomberos y una ambulancia se desplazaron hasta ese sitio.

Al llegar al sitio, observaron que afuera de la casa estaban varias personas, por lo que fueron retiradas del sitio.

El personal contra incendios ingresó a la casa y sofocó el fuego que se inició en una de las recámaras.

Las maniobras se prolongaron por algunos minutos hasta que fue sofocado.

Trascendió que en el lugar no hubo personas lesionadas, solo daños materiales.

La zona del incendio fue acordonada por personal de Protección Civil para evitar algún incidente.