Incendio en vivienda de colonia CROC deja dos mujeres afectadas

El siniestro fue reportado alrededor de las 20:28 horas en el cruce de las calles Casa del Obrero y Unidad Obrera, hasta donde acudieron cuerpos de auxilio

Un incendio registrado la noche de este martes en una vivienda de la colonia CROC, en Monterrey, dejó como saldo a dos mujeres afectadas, una de ellas trasladada a un hospital por presentar signos de intoxicación.

El siniestro fue reportado alrededor de las 20:28 horas en el cruce de las calles Casa del Obrero y Unidad Obrera, hasta donde acudieron cuerpos de auxilio tras una llamada al número de emergencias 9-1-1.

A la llegada de los rescatistas, confirmaron que el fuego se concentraba en una habitación de la planta alta de un inmueble de dos niveles, donde además se observaba una fuerte acumulación de humo.

De acuerdo con versiones recabadas en el sitio, una mujer de 63 años se encontraba en la planta baja cuando se disponía a cocinar, momento en que vecinos le advirtieron que en la parte superior comenzaba a incendiarse una de las habitaciones, por lo que salió del domicilio.

Posteriormente, recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de la Asociación Mexicana de Rescate tras presentar una crisis de ansiedad.

Otra femenina resultó con síntomas de intoxicación por humo, por lo que fue trasladada a un hospital para su valoración médica.

También fue atendido un hombre de 53 años, quien al pasar por el lugar observó la emergencia y ayudó a los moradores a ponerse a salvo.

En total fueron desalojadas siete personas, de las cuales seis no presentaban lesiones.

Durante las labores de combate al fuego se reportó que una habitación quedó consumida, además de dos refrigeradores en desuso y diversa madera almacenada.

Las causas del incendio quedaron bajo investigación, aunque de manera preliminar no se descartó un posible cortocircuito. En el sitio trabajaron elementos de Protección Civil de Monterrey, Bomberos de Nuevo León y corporaciones de seguridad pública.