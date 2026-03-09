Incendio en vivienda de Apodaca deja daños materiales

Un incendio registrado en una vivienda de la colonia Pueblo Nuevo movilizó a corporaciones de emergencia la tarde de este domingo en el municipio de Apodaca.
El hecho se registró en un domicilio ubicado en Río Potomac 522, donde se alertaba sobre un incendio en casa habitación.
Corto circuito habría provocado el incendio
Tras arribar al sitio, los rescatistas detectaron que el fuego aparentemente se originó por un corto circuito en un cableado localizado en la parte trasera del segundo piso del inmueble. El siniestro provocó daños en electrodomésticos, muebles y parte del techo de lámina de la vivienda.
Bomberos y Protección Civil atienden el siniestro
En las labores de atención participaron elementos de Bomberos de Nuevo León y de Protección Civil de Apodaca, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar el incendio y eliminar riesgos en la zona.
No se reportan personas lesionadas
Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas.
Posteriormente, el área fue acordonada para evitar el ingreso de personas mientras se descarta cualquier peligro dentro del domicilio.