Incendio en vivienda abandonada causa movilización en Monterrey

El fuego consumió dos habitaciones en una casa de Lomas de Santa Cecilia; no hubo lesionados y autoridades investigan el origen del siniestro.

El siniestro registrado la tarde del 1 de noviembre en una vivienda ubicada en la colonia Lomas de Santa Cecilia, en Monterrey, movilizó unidades de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con Protección Civil Monterrey, el fuego fue reportado a las 18:54 horas en un domicilio localizado en la calle San Remo. Al arribar las unidades, se confirmó que el incendio se encontraba al interior de una casa habitación en aparente estado de abandono.

Las llamas iniciaron en una habitación del fondo del terreno y se extendió a un cuarto aledaño. Vecinos señalaron que el inmueble es utilizado ocasionalmente por personas en situación de calle para realizar quema de cobre. Al momento de la llegada de las autoridades, no había nadie en el interior.

Personal de PC Monterrey y Bomberos NL realizó labores de sofocación y eliminación de riesgos. El sitio quedó bajo resguardo de la autoridad correspondiente.