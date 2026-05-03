Incendio en veterinaria de San Pedro deja un joven intoxicado

Durante el incidente también se resguardó a un perro que se encontraba en la vaterinaria, el cual tampoco presentó lesiones graves.

Un incendio registrado la mañana de este sábado en una veterinaria del municipio de San Pedro Garza García movilizó a cuerpos de emergencia, dejando como saldo a un joven con intoxicación y crisis nerviosa.

El siniestro ocurrió en el cruce de las avenidas José Vasconcelos y Los Aldama, en el centro del municipio, dentro del negocio “Pet Crew Spa & Care” en donde el fuego habría sido provocado por un probable corto circuito que consumió papelería y un escritorio en el área de recepción.

A la llegada de Protección Civil Nuevo León, el incendio ya había sido controlado por Bomberos, mientras que personal municipal se encargó de ventilar el área y realizar labores de enfriamiento.

En el lugar fue atendido un joven identificado como Alejandro Federico Gracia Sandoval de 22 años, quien presentó intoxicación y crisis nerviosa tras intentar sofocar el fuego.

Durante el incidente también se resguardó a un perro que se encontraba en la vaterinaria, el cual tampoco presentó lesiones graves.



Tras culminar las labores, las autoridades determinaron que no existian más riesgos en la zona.