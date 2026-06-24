Incendio en transformador deja sin energía a Los Ébanos, Apodaca

La falla se registró durante la madrugada del lunes en un transformador ubicado sobre un poste de concreto en la calle Yuca, entre Framboyán y Maple.

Más de 24 horas sin energía eléctrica es lo que llevan vecinos de la colonia Residencial Los Ébanos 8VO Sector, en el municipio de Apodaca, luego de que un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se incendiara.

La falla se registró durante la madrugada del lunes en un transformador ubicado sobre un poste de concreto en la calle Yuca, entre Framboyán y Maple. De acuerdo con habitantes del sector, desde ese momento comenzaron a observarse llamas y chispas provenientes del transformador, situación que se prolongó durante gran parte del día.

Y es que el incendio continuó durante la mañana, tarde y noche del lunes, hasta que alrededor de las 10 de la noche las llamas finalmente pararon, presuntamente porque el aceite contenido en el transformador se consumió por completo.

A más de un día del incidente, los residentes aseguran que personal de la CFE no ha acudido al lugar para evaluar los daños ni determinar si será necesario reemplazar el transformador.

La única autoridad que se presentó en el sitio fue Protección Civil de Apodaca, quienes acordonaron el área para evitar riesgos.

Mientras tanto, la falta de energía eléctrica ha comenzado a generar afectaciones entre las familias de la zona. Los habitantes reportan daños por la descomposición de alimentos que mantenían refrigerados, además de inconvenientes por la imposibilidad de utilizar aparatos eléctricos en medio de las altas temperaturas.

Vecinos señalaron que algunos habitantes dependen de tratamientos como la insulina para controlar la diabetes, por lo que temen que la prolongada interrupción del suministro eléctrico comprometa la conservación adecuada de estos medicamentos.

Aunque reconocen que actualmente la dependencia enfrenta una alta demanda de trabajo debido a las decenas de colonias afectadas por los apagones derivados de las recientes lluvias y fuertes vientos registrados en el área metropolitana, consideran necesario que su caso también sea atendido cuanto antes para evitar mayores afectaciones.