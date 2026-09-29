Incendio en terreno baldío se extiende y daña dos viviendas

El siniestro se registró en Hacienda El Palmar donde elementos de Protección Civil estatal y del Grupo Jaguares acudieron para controlar la emergencia

Un incendio registrado en un terreno baldío se extendió hasta alcanzar dos viviendas en la colonia Hacienda El Palmar, en Santa Catarina.

El siniestro fue reportado en el cruce de Hacienda San Agustín y Hacienda San Sebastián, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León y del Grupo Jaguares acudieron para controlar la emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas comenzaron en un terreno baldío y posteriormente se propagaron, ocasionando daños en dos domicilios.

Los cuerpos de auxilio brindaron atención a algunos habitantes del sector afectados por el incendio.

Hasta el momento, no se sabe cuales fueron las causas exactas que originaron el incendio.

Las autoridades permanecen en el sitio para realizar las labores correspondientes y determinar las condiciones de seguridad de las viviendas afectadas.