Incendio en terreno baldío llama a Protección Civil en Monterrey

Por: Esmeralda Valdez 08 Febrero 2026, 20:11

Un incendio en un terreno baldío en la colonia La Alianza movilizó a unidades de Protección Civil de Monterrey y Bomberos Nuevo León. Al llegar al lugar, los cuerpos de auxilio confirmaron que el incendio consumía basura diversa y maleza en varios puntos del terreno. La coordinación entre las corporaciones permitió sofocar las llamas rápidamente, trabajando en la eliminación de riesgos adicionales. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante la emergencia. Entre los materiales afectados se encontraba principalmente basura y maleza.