Incendio en terreno baldío en la colonia Topo Chico

Vecinos del sector que salían de sus domicilios hacia sus trabajos, reportaron la columna de humo y el fuego que había hacia el interior del terreno.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un incendio en un terreno baldío de la colonia Topo Chico provocó la movilización de bomberos y rescatistas.

El siniestro fue reportado cerca de las 05:30 en un terreno localizado en el cruce de las calles Cadereyta y Rayones.

Vecinos del sector que salían de sus domicilios hacia sus trabajos, reportaron la columna de humo y el fuego que había hacia el interior del terreno.

Bomberos a bordo de una unidad y elementos de Protección Civil de Monterrey y el estado llegaron minutos después a la escena.

Personal contra incendio ingresaron al lugar y después de varios minutos controlaron y sofocaron las llamas.

Durante el contra incendio se dio a conocer que las llamas consumieron matorral, basura y neumáticos.

A pesar de la cercanía con varios domicilios particulares, se informó que no hubo necesidad de evacuar a vecinos.

En la zona del incendio se presumió que el incendio pudo haber sido provocado por personas en condiciones de calles que acostumbran reunirse en ese lugar.