Incendio en terreno baldío en la colonia Topo Chico

Un incendio en un terreno baldío de la colonia Topo Chico provocó la movilización de bomberos y rescatistas.
El siniestro fue reportado cerca de las 05:30 en un terreno localizado en el cruce de las calles Cadereyta y Rayones.
Vecinos del sector que salían de sus domicilios hacia sus trabajos, reportaron la columna de humo y el fuego que había hacia el interior del terreno.
Bomberos a bordo de una unidad y elementos de Protección Civil de Monterrey y el estado llegaron minutos después a la escena.
Personal contra incendio ingresaron al lugar y después de varios minutos controlaron y sofocaron las llamas.
Durante el contra incendio se dio a conocer que las llamas consumieron matorral, basura y neumáticos.
A pesar de la cercanía con varios domicilios particulares, se informó que no hubo necesidad de evacuar a vecinos.
En la zona del incendio se presumió que el incendio pudo haber sido provocado por personas en condiciones de calles que acostumbran reunirse en ese lugar.