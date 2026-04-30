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Incendio en terreno baldío en la colonia Topo Chico

Por: Marcial Pasarón

29 Abril 2026, 07:30

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Vecinos del sector que salían de sus domicilios  hacia sus trabajos, reportaron la columna de humo y el fuego que había hacia el interior del terreno.

Un incendio en un terreno baldío de la colonia Topo Chico provocó la movilización de bomberos y rescatistas.

El siniestro fue reportado cerca de las 05:30 en un terreno localizado en el cruce de las calles Cadereyta y Rayones.

Vecinos del sector que salían de sus domicilios  hacia sus trabajos, reportaron la columna de humo y el fuego que había hacia el interior del terreno.

Bomberos a bordo de una unidad y elementos de Protección Civil de Monterrey y el estado llegaron minutos después a la escena.

Personal contra incendio ingresaron al lugar y después de varios minutos controlaron y sofocaron las llamas.

Durante el contra incendio se dio a conocer que las llamas consumieron matorral, basura y neumáticos.

A pesar de la cercanía con varios domicilios particulares, se informó que no hubo necesidad de evacuar a vecinos.

En la zona del incendio se presumió que el incendio pudo haber sido provocado por personas en condiciones de calles que acostumbran reunirse en ese lugar.

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