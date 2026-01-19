Incendio en terreno baldío consume una hectárea en Monterrey

Por: Esmeralda Valdez 18 Enero 2026, 13:57

Corporaciones de auxilio sofocaron un siniestro en la colonia Barrio de la Industria, sin que se reportaran personas lesionadas

Un incendio en un terreno baldío movilizó a corporaciones de auxilio al cruce de las calles Del Pastizal y Luis Donaldo Colosio, en la colonia Barrio de la Industria. Al arribar al sitio, los elementos de Protección Civil de Monterrey confirmaron el siniestro, observando que las llamas consumían principalmente hierba seca y maleza en un predio de gran extensión. Debido a la magnitud del incendio, se trabajó de manera coordinada con personal de Bomberos Nuevo León en las labores de sofocación, eliminación de material combustible y enfriamiento, con el objetivo de evitar la propagación del fuego a zonas aledañas. El área afectada se estima en aproximadamente una hectárea, equivalente a 10 mil metros cuadrados. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego y no se reportan personas lesionadas.