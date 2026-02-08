Incendio en tejaban de Guadalupe deja a dos mujeres en crisis

Hasta el momento se desconoce la causa que provocó el fuego, y las autoridades permanecen en la zona para controlar la situación

Un incendio en un tejaban de la colonia Valles de la Silla, en Guadalupe, movilizó este sábado a unidades de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos, Cruz Roja y la Policía Municipal.

¿Dónde ocurrió el incendio en Guadalupe?

El reporte se registró en Encino 4639, donde al llegar los cuerpos de auxilio encontraron a dos mujeres de la tercera edad en crisis, quienes recibieron atención inmediata en el lugar.

Autoridades investigan causas del incendio

Hasta el momento se desconoce la causa que provocó el fuego, y las autoridades permanecen en la zona para controlar la situación y garantizar la seguridad de los vecinos.