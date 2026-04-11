Incendio en tejabán alcanza a dos autos en la colonia Caracol

El siniestro registrado la mañana de este viernes en donde se consumió basura, ropa y madera, no dejó personas lesionadas

Un incendio registrado en un predio de la colonia Caracol movilizó a cuerpos de emergencia en Monterrey.

El siniestro ocurrió en el cruce de Segunda Zona y Morelos, donde se confirmó que el fuego se originó en un tejabán al interior del terreno, consumiendo basura, ropa y madera.

Debido a la intensidad de las llamas, dos vehículos cercanos resultaron afectados.

En el lugar, se encontró a un hombre que, de acuerdo a vecinos, es una persona en situación de calle que recolectaba basura y vivía en ese terreno.

Elementos de Protección Civil Monterrey y Bomberos de Nuevo León lograron controlar el incendio y realizaron labores de enfriamiento para eliminar riesgos en viviendas cercanas.

Los vecinos de la colonia hacen el llamado a las autoridades para controlar la situación, ya que es la tercera vez que ocurre un incendio debido a la acumulación de basura que hace el hombre que se apropió del lugar, por lo que piden mayor seguridad y así evitar que vuelva a ocurrir un incidente similar.