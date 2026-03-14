Incendio en tarimera provoca movilización en avenida Pablo Livas

Elementos de Protección Civil confirmaron que el incendio se desarrollaba en al menos tres establecimientos, entre ellos una tarimera, un yonke y una llantera

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Un incendio registrado la noche del sábado movilizó a corporaciones de emergencia en Juárez, Nuevo León, luego de que se reportara fuego en varios comercios sobre la avenida Pablo Livas, en su cruce con la carretera a San Roque. El reporte inicial se recibió alrededor de las 22:25 horas, lo que provocó la movilización inmediata de cuerpos de auxilio.

Negocios afectados y materiales involucrados

Elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmaron que el incendio consumió cinco establecimientos, incluyendo una tarimera, un yonke y una llantera. Los negocios afectados y los materiales que se incendiaron fueron:

Compra y Venta de Metales

Venta de Malla Sombra

Yonke el Güero

Leo Autopartes

Tarimera (sin nombre)

Se reportó que el fuego alcanzó diversa chatarra, palapa, vehículos, autopartes y madera. Durante el siniestro también se registró afectación en el cableado de la Comisión Federal de Electricidad.

Operativo conjunto para controlar el incendio

Para contener las llamas y evitar su propagación, se desplegó un operativo conjunto con personal de diversas corporaciones, incluyendo las unidades U.05 y U.07 de Protección Civil de Nuevo León, elementos de Protección Civil de Juárez y Bomberos de Guadalupe. Se trabajó simultáneamente atacando diferentes flancos del incendio, mientras se realizaban labores de enfriamiento y evaluación del área afectada.

Hasta el cierre del operativo no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades lograron sofocar completamente el fuego y minimizar los riesgos en la zona.