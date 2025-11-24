Incendio en tanques de gas moviliza a PC en Juárez

Protección Civil controló un fuego originado en dos tanques de gas en un puesto de comida de la colonia Santa Mónica; no hubo lesionados

Un incendio en dos tanques de gas movilizó la tarde de este domingo a elementos de Protección Civil de Nuevo León en la colonia Santa Mónica, en el municipio de Juárez.

El siniestro fue reportado en el cruce de Acueducto y Camino a Las Espinas, donde operaba un puesto de comida.

Al llegar al sitio, los rescatistas confirmaron que los tanques se encontraban en llamas e iniciaron maniobras para controlar la situación y evitar que el fuego alcanzara estructuras cercanas.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, y las causas del incendio permanecen bajo verificación.