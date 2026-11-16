Autoridades dieron a conocer que al menos tres vehículos fueron consumidos por el fuego, los cuales fueron dados como pérdida total

Un incendio registrado dentro de un taller mecánico de la colonia Moderna consumió varios vehículos durante la madrugada de este domingo en el municipio de Monterrey.

Los hechos se registraron alrededor de la medianoche, cuando elementos de Protección Civil de Nuevo León recibieron el reporte de fuego dentro del inmueble ubicado en el cruce de las calles Peral y Magnolia.

Al llegar al lugar, Bomberos de Nuevo León comenzaron a efectuar las maniobras para controlar el incendio y tratar de sofocar las llamas.

Al concluir con las labores de enfriamiento, se dio a conocer que al menos tres vehículos fueron consumidos por el fuego, los cuales fueron dados como pérdida total.

Ante este accidente, personal de Protección Civil Nuevo León, Bomberos Nuevo León y Policía Municipal de Monterrey acudieron al sitio para realizar las labores correspondientes.

Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas.