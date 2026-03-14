Incendio en taller de la colonia Del Prado causa movilización

El siniestro fue reportado en el cruce de las calles Laureles y Alamillo, donde unidades de emergencia acudieron para atender un incendio en una bodega

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Un incendio registrado al interior de un taller en la colonia Del Prado, en Monterrey, provocó la movilización de corporaciones de emergencia la mañana de este viernes, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro fue reportado en el cruce de las calles Laureles y Alamillo, donde unidades de emergencia acudieron para atender un incendio estructural dentro de una bodega ubicada en el área de patio del establecimiento.

En el lugar, las autoridades informaron que el fuego consumió una camioneta tipo RAM que se encontraba en el interior del inmueble.

Debido a la intensidad del calor generado por el incendio, dos vehículos que se encontraban contiguos resultaron con daños en la carrocería y en algunos componentes plásticos por efecto de radiación térmica.

Tras las labores de los cuerpos de auxilio, el incendio fue controlado y se descartó que hubiera personas lesionadas en el sitio.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el siniestro.