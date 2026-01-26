Incendio en Santiago consume viviendas y una persona lesionada

PC municipal confirmó que habitantes de la comunidad e integrantes de la Brigada Forestal de El Tejocote se encontraban brindando apoyo en las labores iniciales

Un incendio en una cabaña y una vivienda movilizó a cuerpos de emergencia desde la madrugada de este domingo en la comunidad de Laguna de Sánchez, en el municipio de Santiago, Nuevo León. El siniestro fue reportado durante las primeras horas del día y actualmente se encuentra confinado, sin riesgo de propagación hacia zonas forestales.

De acuerdo con la información oficial, al arribo de las unidades de Protección Civil de Santiago se confirmó que habitantes de la comunidad, así como integrantes de la Brigada Forestal de El Tejocote, ya se encontraban brindando apoyo en las labores iniciales, lo que permitió contener el fuego y evitar que se extendiera hacia el cerro.

¿Cómo se atendió el incendio en Laguna de Sánchez?

Las acciones coordinadas entre cuerpos de emergencia y pobladores fueron determinantes para el control del incendio. La participación temprana de la comunidad y de brigadistas forestales permitió reducir la intensidad de las llamas antes del arribo de las unidades oficiales.

Una vez en el sitio, los elementos de Protección Civil Santiago realizaron maniobras para asegurar el área, confinar el fuego y verificar que no existiera riesgo inmediato para viviendas cercanas ni para zonas de vegetación.

Persona lesionada durante el incidente

Durante el incidente se registró una persona lesionada, quien recibió atención prehospitalaria en el lugar. Posteriormente, fue trasladada a un hospital para su valoración médica, sin que se hayan dado a conocer más detalles sobre su estado de salud.

Las autoridades no reportaron más personas afectadas, ni daños adicionales fuera de la cabaña y la vivienda involucradas en el incendio.

Continúan trabajos de rescoldeo en la zona

A pesar de que el incendio ya fue confinado, los cuerpos de emergencia informaron que continúan los trabajos de rescoldeo en el área afectada. Estas labores tienen como objetivo eliminar brasas o puntos calientes que pudieran provocar una reactivación del fuego.

Las acciones de vigilancia se mantienen activas para descartar cualquier riesgo posterior, especialmente debido a las condiciones propias de la zona serrana.

Corporaciones que participaron en la atención

En el lugar también estuvieron presentes elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago, Nuevo León, quienes brindaron apoyo en el resguardo del área y en las labores de seguridad.

Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de emergencias, así como la necesidad de reportar cualquier conato de incendio de manera inmediata.

Líneas de emergencia disponibles en Santiago

Protección Civil recordó a la población que, ante cualquier emergencia, pueden comunicarse a los números 81 2285 1112, 81 3552 0359 o directamente al 911, para recibir atención oportuna.

Las autoridades continúan monitoreando la zona para garantizar la seguridad de los habitantes de Laguna de Sánchez y descartar cualquier situación de riesgo derivada del incidente.