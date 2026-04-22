Incendio en San Bernabé causa movilización en Monterrey

Debido al tipo de materiales involucrados, se generó una intensa columna de humo negro que pudo observarse desde distintos puntos del sector antes mencionado.

Un incendio registrado en un predio de la colonia San Bernabé provocó la movilización de cuerpos de rescate, esto en la zona norte del municipio de Monterrey.

El siniestro fue reportado en el cruce de las calles Nepenta y Balustrada, donde, de acuerdo con los primeros informes, las llamas consumían principalmente madera y plástico almacenados en el terreno.

Debido al tipo de materiales involucrados, se generó una intensa columna de humo negro que pudo observarse desde distintos puntos del sector antes mencionado.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes trabajaron de manera coordinada para contener el fuego y evitar que se extendiera hacia propiedades aledañas.

Autoridades no han confirmado las causas del incendio.