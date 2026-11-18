El fuego generó afectaciones en una freidora y dejó hollín en las paredes del inmueble, mientras que tres empleados fueron evacuados

Un incendio al interior de un restaurante provocó daños en una freidora y las paredes del establecimiento, además de la evacuación de tres trabajadores, en la colonia Burócratas del Estado, en Monterrey.

El siniestro se registró durante la noche del lunes, en el cruce de las calles Burócratas y Jerónimo Cardona, donde las llamas alcanzaron parte del área de cocina del negocio.

El fuego generó afectaciones en una freidora y dejó hollín en las paredes del inmueble, mientras que los tres empleados fueron evacuados para evitar que resultaran lesionados.

Bomberos de Nuevo León acudieron al sitio y lograron sofocar el incendio, evitando que se extendiera a otras áreas del establecimiento.

La movilización de los cuerpos de auxilio concluyó sin que se reportaran personas lesionadas y las autoridades descartaron riesgos en el lugar.Incendio en restaurante moviliza a cuerpos de auxilio en Monterrey

Un incendio al interior de un restaurante provocó daños en una freidora y las paredes del establecimiento, además de la evacuación de tres trabajadores, en la colonia Burócratas del Estado, en Monterrey.

El siniestro se registró durante la noche del lunes, en el cruce de las calles Burócratas y Jerónimo Cardona, donde las llamas alcanzaron parte del área de cocina del negocio.

El fuego generó afectaciones en una freidora y dejó hollín en las paredes del inmueble, mientras que los tres empleados fueron evacuados para evitar que resultaran lesionados.

Bomberos de Nuevo León acudieron al sitio y lograron sofocar el incendio, evitando que se extendiera a otras áreas del establecimiento.

La movilización de los cuerpos de auxilio concluyó sin que se reportaran personas lesionadas y las autoridades descartaron riesgos en el lugar.